المذيعة لينا صالح تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: المشاركة شرف لكل مصري

أدلت المذيعة لينا صالح، بإذاعة "شعبي إف إم"، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة الاقتراع بمدينة الإنتاج الإعلامي، في ثالث يوم تصويت.

وقالت لـ"الدستور"، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن، وشرف لكل مصري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

‎وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.