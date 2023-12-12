الناخبون يصطحبون أطفالهم فى لجان انتخابات البحر الأحمر (صور)

شهدت اللجان الانتخابية بالغردقة تواجد أطفال منذ فتح باب اللجان في التاسعة من صباح ثالث أيام الانتخابات، حاملين علم مصر تكسو الفرحة وجوههم لمشاهدة العرس الانتخابي، في مشهد يعكس صورة حضارية لأجواء الانتخابات الرئاسية2024 في لجان البحر الأحمر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الانتخابات الرئاسية