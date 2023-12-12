الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عمرو قطامى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 (ڤيديو)

عمرو قطامي يُدلي
عمرو قطامي يُدلي بصوته في الانتخابات

أدلى النائب عمرو قطامي نائب دائرة السادس من أكتوبر، بصوته في الانتخابات الرئاسية، لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي. 


وقال "قطامي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": سعيد بكل مواطن قرر المشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2023.

‎وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
‎وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.
 

مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

اليوم الأخير.. كثافة أمام لجان مدينة الإنتاج الإعلامي

مواطن: يجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ‎(ڤيديو)

ناخب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني (فيديو)

ناخب: الرئيس السيسي مشرف مصر والعالم كله (فيديو)

رانيا حمودة: واجبنا الوطني المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024(ڤيديو)

‎چاسمين طه تدعو كل امرأة ورجل وشاب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

الشيف غادة التلي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة (فيديو)

المذيعة شيريهان الجابري تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

كواليس زيارة سفراء مجلس الأمن الدولى إلى معبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال