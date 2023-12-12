الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يطلق قنابل الغاز على ساحة مستشفى جنين

: الاحتلال أطلق قنابل
: الاحتلال أطلق قنابل الغاز

علق الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، عن الوضع الصحي الخطير في قطاع غزة.

وقال، في مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعوق عمل سيارات الإسعاف وتمنعها عن أداء مهامها، فالجيش ينتشر بكثافة بالقرب من المستشفي، متابعًا أن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة المستشفى وأثار الخوف والهلع لدى المرضى.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي أن بعض المرضى ممن يعانون أمراض الكلى يحتاجون إلى المساعدات الطبية ولا يستطيعون الوصول للمستشفى، ونحاول إدخال الكوادر والفرق الطبية المتخصصة لمعالجة هؤلاء المرضي.

وأشار إلى أن “مستشفي جنين لديه مخزون وتجهيزات تكفيها لمدة شهر تقريبا، ونحاول تعويض النقص عندما تسنح لنا الفرص للحفاظ على المخزون الحيوي”.

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل مستشفى جنين

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