الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم الأخير.. كثافة أمام لجان مدينة الإنتاج الإعلامي

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

شهدت لجنة مدينة الانتاج الإعلامي إقبالا كثيفا من قبل الناخبين بمدينة السادس من أكتوبر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكان المشهد اللافت للنظر هو انتظار عدد كبير خصوصا من العاملين والشباب مصطفين أمام اللجنة منتظرين الإدلاء بأصواتهم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

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