الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اقتصاد وسياسة القاهرة تنظم ندوات تثقيفية لتشجيع منسوبيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024



أطلقت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان حسن القائم بأعمال عميد الكلية، عدة ندوات ولقاءات وفاعليات، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية لحث الطلاب على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي الحر.
 
وقد نظمت الكلية في سبيل توعية منسوبي الكلية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية ندوة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" قدمها الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، كما تم تنظيم ندوة بعنوان "الآليات الحديثة لتشكيل الوعي والهوية الثقافية" قدمتها الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الديموجرافي بالقاهرة، إلى جانب ندوة بعنوان "انزل شارك" قدمها الدكتور أيمن السعدني المدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما تم عقد عدة لقاءات مع أعضاء الجهاز الإداري بالكلية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
ولقاء آخر مع أعضاء الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى المساهمة في معرفة اللجان الانتخابية عن طريق تجهيز جهاز لابتوب أمام الكلية لمساعدة الطلاب والموظفين والأساتذة في معرفة لجانهم الانتخابية من خلال الرقم القومي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نظمت من خلالها كلياتها ومعاهدها سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار،

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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