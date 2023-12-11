ائتلاف نزاهة: قوة المشاركة بالانتخابات الرئاسية "صوت وصورة".. وتوافق المعايير الدولية

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ومؤسس ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية في مصر تمر بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن المراقبين الدوليين مروا عبر 1903 لجنة انتخابية فرعية.

وأضاف عقل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه حينما نتحدث عن العملية الإنتاحبية ونزاهتها، فيمكن أن نؤكد أن الانتخابات في نزاهة تمامة طبقًا للمعايير الدولية.

وذكر أن هناك استمارات للناخبين وهي إلكترونية للاستعلام عن مدى رضاهم عن المشاركة، وكل الإجابات كانت إيجابية، وهناك إقبال كثيف، رغم أنه كان هناك تحديات تواجه عملية المشاركة السياسية وكان هناك انطباعات تزعم تراجع حجم التصويت.

وواصل: "الصوت والصورة تؤكد قوة المشاركة السياسية للمصريين، والتي تعبر عن المواطن وأهمية مشاركه في صناعة القرار".