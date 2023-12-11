رئيس حزب المصريين الأحرار: حجم المشاركة بالانتخابات 2024 فاق كل التوقعات

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الانتخابات الرئاسية 2024 حدث كبير جدًا، والإقبال فاق توقعات الحزب، فقد كان من المتعارف عليه في الاستحقاقات طوال السنوات السابقة أن اليوم الأول يشهد أكبر عدد من الناخبين ويقل العدد في اليومين الثاني والثالث.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم الإثنين، خلال مداخلة له عبر برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في هذه الانتخابات فوجئنا بالتنوع الكبير في الناخبين مع الساعات الأولى، فقد خضنا 3 انتخابات رئاسية، وتعودنا على أنه في ساعات النهار الأولى يكون الإقبال من كبار السن، ولكن في هذه المرة كان الإقبال متنوعا بين الكبار والنساء وذوي الهمم والشباب".

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أنّ هذا الأمر يرجع إلى التسهيلات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ومنح ذوي الهمم حقوقهم في السنوات الماضية، مشيدًا بالإقبال في الريف، فقد كان أكبر من المتوقع، وهذا يرجع إلى التطوير والاهتمام الذي ناله صعيد مصر طوال السنوات الماضية.