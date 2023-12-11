مؤسس ائتلاف نزاهة: الانتخابات الرئاسية المصرية صارت بنزاهة طبقا للمعايير الدولية

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ومؤسس ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، إنه لم يتم رصد أي خروقات أو مخالفات والمتابعين الدولييين، أكدوا ذلك، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المصرية صارت بنزاهة طبقا للمعايير الدولية.

وأضاف عقيل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية": "لم نرصد أي خروقات أو مخالفات والمتابعين الدولييين، أكدوا ذلك، وحينما سألوا عن مظاهر الغناء والاحتفالات في الشوارع، كانوا مستغربين الناس فرحانة ليه، وكله يرفع علم مصر، فأوضحنا لهم التحديات التي كانت تواجه الدولة".

وأشار إلى ان المرشحين الأربعة متوحدين على القضايا المصرية والعربية والقومية، وخاصة القضية الفلسطينية، مضيفًا: "أحد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية تحدث عن المختلف والمميز في مصر، وقال إن الانتخابات المصرية فيها روح والناس بتشارك بفرحة وسعادة.. وقلنا لهم المصريين في الفرح والحزن والحرب بيغنوا".