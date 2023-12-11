ناجي الشهابي: الوعي الوطني الشعبي سبب إقبال المصريين على لجان الانتخابات بكثافة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية خير دليل على أن الوعي والحس الوطني لدى الشعب المصري ارتفع بصورة كبيرة.

الانتخابات الرئاسية

وأكد ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن سبب زيادة الوعي المصري هو وقوف الدولة المصرية أمام المخطط الصهيوني الأمريكي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث وجد المصريون أنفسهم أمام خطر كبير يحوم حول القومية المصرية، ولهذا التف الشعب خلف القيادة السياسية.

وأضاف في حديثه، أن الأحزاب المصرية نظمت العديد من الفعاليات الحاشدة ودعت المصريين لممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن دور الإعلام المحلي الذي تفوق على نفسه في إقناع المصريين بالمشاركة في الانتخابات.

الحيادية الإعلامية

وأشار إلى أن الإعلام المصري أدار العملية الانتخابية بحيادية شديدة، حيث وفرت القنوات الفضائية مساحات إعلامية متساوية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وهذه الحيادية جعلت المصريين يقفون في الصفوف الأولى للقتال من أجل الدفاع عن الوطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.