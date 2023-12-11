عمرو يوسف يتابع اللحظات النهائية لمونتاج فيلمه الجديد "شقو"

حرص النجم عمرو يوسف على متابعة اللمسات النهائية على مونتاج مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “شقو” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وشارك عمرو يوسف جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” صورة له من داخل غرفة مونتاج فيلم شقو برفقة مخرج العمل كريم السبكي والمونتير الشهير عمرو عاكف ومؤلف الفيلم وسام صبري وعلق قائلا: “اللمسات النهائية في المونتاچ و يكون شقو جاهز للعرض مجهود كبير اتعمل في الفيلم دة إن شاء الله ينال إعجابكم”.

قصة وأحداث فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن التشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال وصناع فيلم شقو

يذكر أن فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

مسلسل “شغل فنادق”

ويعود النجم عمرو يوسف إلى الدراما الرمضانية بمسلسل جديد يحمل اسم "شغل فنادق" ويخوض بطولته رفقة الفنانة روبي، والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل 2024.

مسلسل شغل فنادق قصة محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر، حيث من المقرر أن ينطلق تصويره منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.