الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللواء طارق نصير: البرلمان العربي يشيد بوعي المصريين بحقوقهم الدستورية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، أن ما شهدناه خلال متابعتنا الميدانية لفعاليات اليوم الأول والثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، من إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع يؤكد على نضج المواطن المصري سياسيًا ووعيه بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني.

وأكد أمين "حماة الوطن" أثناء تفقده مع وفد البرلمان العربي لعدد من مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة الكبري على أن العملية الانتخابية تيسير بانتظام وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وان لجان الانتخابات تحتوي على عدد من التيسيرات لذوي الهمم ووسائل الإتاحة وهناك استمارات برايل صممت خصيصا لفاقدي البصر.

وثمن عضو البرلمان العربي  الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من تيسير إجراءات الناخبين خلال اليومين الماضيين للانتخابات الرئاسية وما سبقهما من انتخابات المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن وفد البرلمان العربي سيستكمل متابعته الميدانية للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء اللجان من عملها في فرز الأصوات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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