ناخب من ذوى الهمم: إعاقتى لم تمنعنى من تلبية نداء الوطن

رافعًا علم مصر وعلامة النصر على كرسي متحرك، اتجه عامر توفيق، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة محمود سليم في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال “عامر” إنه من ذوي الاحتياحات ومنزله يبعد عن اللجنة الانتخابية نحو ٣ كم، لكن إعاقته لم تمنعه من الاستجابة لنداء الوطن بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وممارسة حقه الدستوري باختيار رئيس جديد للبلاد.

أوضح أن الدولة المصرية منحت ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما يجعلنا نشعر أننا جزء مؤثر وهام في المجتمع.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.