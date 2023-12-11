طارق تهامى يوضح أهمية أن يكون لكل مواطن دور فى تقرير مصير واختيار رئيسه

أوضح الكاتب الصحفي طارق تهامي أهمية أن يكون لكل مواطن دور في تقرير مصير واختيار الحاكم لبلده، قائلًا: "إنه يجب الاتفاق على أن المرحلة المقبلة هى مرحلة مشاركة، أي أنه لا يجوز مثلما كان في سنوات سابقة كثيرة وقبل 30 يونيه، في مرحلة مبارك والسادات وعبدالناصر، أن فكرة المشاركة من المواطن لم تكن موجودة، حيث كان يتم التعامل مع دائرة الحكم والسلطة بالتصرف، لكن لم يعد الأمر كذلك".

وأضاف الكاتب الصحفي طارق تهامي، خلال لقائه عبر قناة dmc، أن الأمر أصبح مرتبطًا بدائرة حكم وسلطة تحكم، لكنها متضافرة مع الناس، حيث يجب أن تكون هناك مشاركة، معقبًا: "أعتقد أن هذا الأمر كان واضحًا في 30 يونيه، وأتصور أنه كان واضحًا في الحرب على الإرهاب في سيناء خلال مرحلة الحرب على الإرهاب، حيث كان الجيش المصري في حالة حرب حقيقية، ولم تكن القصة مطاردة بعض المجموعات، لكنها كانت حربًا حقيقية وكان العدو من هذه الجماعات يريد الاستيلاء على سيناء، وكانت معه أسلحة ثقيلة وأسلحة غاية في الخطورة، وتمكن الجيش المصري بمساندة الشعب المصري من تطهير سيناء من هذه العناصر".

وأكد أن المرحلة المقبلة مرحلة مشاركة الحاكم ودائرة الحكم، مع الشعب المصري الذي نزل إل صناديق الانتخابات اليوم والذي يقول فيها “أنا شريك”.

