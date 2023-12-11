مشاركة واسعة للمرأة والشباب.. أبرز مشاهد اليوم الثانى للاقتراع بأكتوبر وزايد

شهد اليوم الإثنين ثاني أيام الاقتراع الثلاثة في الانتخابات الرئاسية، العديد من المشاهد البارزة في اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد؛ على مدار ساعات التصويت منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى إغلاق صناديق الاقتراع.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط، زيادة توافد السيدات والشباب بنسبة أكبر خلال اليوم الثاني من أيام الاقتراع، خاصة فئة الشباب الذين حرصوا على التصويت صباحًا بشكل لافت للنظر، وكانوا يتوافدون على اللجان والمقار الانتخابية في مجموعات، قبل ذهابهم إلى جامعاتهم، بينما حضور النساء كان أغلبه بشكل فردي.

أنغام الأغاني الوطنية ألهبت حماس الناخبين

وشهد اليوم الثاني من العملية الانتخابية العديد من المظاهر الاحتفالية أمام اللجان والمقار الانتخابية؛ واحتفل المواطنون بذلك الاستحقاق الدستوري، على أنغام الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الناخبين، وكذلك الأطفال الذين كانوا برفقتهم، والذين حرصوا على حمل الأعلام الوطنية عاليًا.

وكعادة رجال الشرطة البواسل، لم يقتصر دورهم على تأمين المقار واللجان الانتخابية ومحيطها فقط، لكنه امتد إلى مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الدخول إلى اللجان بالمقاعد المتحركة، أو من خلال الاتكاء عليهم، وإرشادهم عن أماكن لجانهم؛ ليؤكدوا الدور المجتمعي والإنساني للعيون الساهرة، والذي يوطد أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وفي ذات السياق، تم رصد تشديد الإجراءات الأمنية بالشوارع والطرق المؤدية إلى اللجان والمقار الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، وكذلك تسيير أقوال أمنية ومتحركة، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، مما بث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.

وكانت لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية، قد بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، في اليوم الثاني لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين، هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات نحو 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين؛ وذلك في العملية الانتخابية التي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، تقع بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا يخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعاونهم نحو 60 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.