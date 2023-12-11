الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية: توافد المواطنين على لجان الفيوم (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد العشرات من المواطنين على لجان الفيوم فى ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية منذ بدء ساعات الاقتراع في مشهد يعبر عن سعي المصريين للالتفاف حول قيادتهم السياسية لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة.

ورصدت "الدستور" فرحة المئات من رجال وسيدات وأطفال الفيوم خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية، بالمشاركة في العرس الديمقراطى وانتخاب رئيس جديد لمصر.

استمرار الإنجازات واستقرار الوطن 

كما أكدوا أن المشاركة الواسعة لمختلف قطاعات الشعب في الانتخابات الرئاسية تأتى من منطلق الحرص على استمرار الإنجازات واستقرار الوطن.

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السيدات يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية بالفترة المسائية فى أسوان

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

شهدت اللجان الانتخابية، توافد كبير وإقبال متزايد من مواطنى المحافظة بمختلف الأحياء منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، والتي انطلقت صباح امس، وتستمر فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

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