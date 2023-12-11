السيدات يتصدرن مشهد الانتخابات الرئاسية بالفترة المسائية فى أسوان

شهدت لجنة مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، اليوم الإثنين، توافد عدد كبير من السيدات اللاتي حرصن على أداء واجبهن الوطني تجاه بلدهن، والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر.

وحرص أفراد الأمن المسئولون عن تأمين المدرسة على اصطفافهم بشكل منظم أثناء الدخول إلى اللجان، حتي يتم تسهيل وتيسير العملية الانتخابية عليهم داخل اللجان.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، والتي تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة منها للوافدين والذين تم توزيعهم بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.