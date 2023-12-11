محافظ دمياط: غلق اللجان الانتخابية مع نهاية اليوم الثانى من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن غلق اللجان الانتخابية مع نهاية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى غد الثلاثاء 12 ديسمبر.

حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لغرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة عملية التصويت على مدار اليوم.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية قد شهدا إقبالا كبيرا من الناخبين بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تواجد المواطنون بكثافة بمراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم، كما دعت جموع المواطنين بالنزول غدًا والمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت.