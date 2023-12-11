جوائز "كاف".. الركراكي أفضل مدرب في القارة لعام 2023
فاز المغربي وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته متفوقًا على الجزائري عبدالحق بن شيخة والسنغالي أليو سيسيه.
وسجل الركراكي إنجازا تاريخيا مع المنتخب المغربي بحصول أسود الأطلس على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية في الوقت الذي قاد فيه بن شيخة فريقه اتحاد الجزائر للقبي كأس الكونفيدرالية وكأس السوبر الأفريقي، كما فاز سيسيه بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب السنغال، في موسم استثنائي للمدربين الثلاثة.
وكانت بداية مسيرة الركراكي مع المنتخب المغربي وليدة الصدفة، بعد الإقالة المفاجئة للمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش في 31 أغسطس 2022، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من المونديال.
ولاقى تعيين الركراكي في منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، عاصفة من الاستهجان في الأوساط الكروية المحلية، وبدأ الحديث يدور حول فشل المشروع المغربي في كأس العالم، من قبل أن يبدأ.
واستهل الركراكي مشواره مع أسود الأطلس بالفوز وديا على مدغشقر بهدف دون رد، في إطار الاستعدادات لخوض غمار المونديال ضمن المجموعة الصعبة التي ضمت إلى جواره كرواتيا وبلجيكا وكندا.
وصبت الترشحيات قبل انطلاق البطولة لصالح تأهل كرواتيا وبلجيكا إلى الأدوار الإقصائية، لكن منتخب المغرب كان له رأيا مغايرا، حيث استهل مشواره في المونديال بتعادل سلبي وأداء مشرف أمام كرواتيا، ثم أتبع ذلك بفوز تاريخي مفاجئ على منتخب بلجيكا، الذي كان يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي آنذاك، بهدفين دون رد، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على كندا بهدفين مقابل هدف.
وقاد الركراكي المنتخب المغربي لبلوغ الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى منذ عام 1986 في إنجاز لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه.
وصعدت المغرب لملاقاة الماتادور الإسباني في دور الستة عشر وبدأ الحديث يدور عن الاكتفاء بالأداء المشرف وأن ما تحقق حينذاك يعتبر إنجازا بكل معنى الكلمة، لكن طموح الأسود كان أكبر من كل شيء، حيث فرض الفريق بقيادة حارس مرماه المبهر ياسين بونو التعادل السلبي على الإسبان في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، قبل حسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية 3 /صفر.
وفي دور الثمانية حقق المنتخب المغربي انتصارا للتاريخ على المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الأسطوري كريستيانو رونالدو، بهدف سجله يوسف النصيري ليصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي، لكن الحلم المغربي توقف على يد منتخب فرنسا الفائز بنسخة 2018 لكأس العالم، حيث خسر الأسود أمام الديوك بهدفين دون رد بعد أداء بطولي، قبل خسارة المغرب أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث بهدفين مقابل هدف.
وبدأ الركراكي، مسيرته التدريبية من خلال توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب المغربي، ثم انتقل لتدريب الفتح الرياضي في موسم 2014 /2015 وفاز معه بلقب كأس العرش المغربي، وحصل على لقب أفضل مدرب في ذلك الموسم، واستمر مع الفريق حتى مطلع عام 2020 قبل رحيله بالتراضي.
وانتقل الركراكي في صيف 2021 لتدريب الوداد وفاز معه بلقب الدوري المغربي في العام التالي مباشرة، وأتبع ذلك بقيادة فريقه للقبه الثالث في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الأهلي في النهائي، ليصبح ثاني مدرب مغربي في التاريخ يتوج باللقب القاري بعد الحسين عموتة الذي حصد اللقب مع الوداد أيضا في 2017.
المرشحون لنيل جوائز «كاف» لعام 2023
جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
1- المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)
2- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)
3- النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي)
جائزة أفضل لاعبة في إفريقيا
1- النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الإسباني)
2- الجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا (راسينج لويسفيل الجنوب إفريقي)
3- الزامبية باربارا باندا (شنغهاي شينجلي الصيني)
جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية
1- الكونغولي فيتسون مايلي (بيراميدز)
2- الناميبي بيتر شالوليل (صن داونز الجنوب إفريقي)
3- الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)
جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية
1- البوتسوانية رفيلوي ثوليكيلي (صن داونز الجنوب إفريقي)
2- المغربية فاطمة تكناوت (الجيش الملكي المغربي)
3- الجنوبية إفريقية ليبوهانج راماليبي (صن داونز الجنوب إفريقي)
جائزة أفضل لاعب شاب
1- المغربي عبدالصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)
2- السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي)
3- السنغالي أمارا ضيوف (ميتز الفرنسي)
جائزة أفضل لاعبة شابة
1- الغانية كمفورت يبواه (أمبيم داركوا الغاني)
2- المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي)
3- النيجيرية ديبورا أبيودون (بيتسبروه بانثيرز الأمريكي)
جائزة أفضل حارس مرمى
1- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)
2- المصري محمد الشناوي (الأهلي)
3- المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)
جائزة أفضل حارسة مرمى
1- المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي المغربي)
2- النيجيرية شياماكا ننادوزي (باريس إف سي الفرنسي)
3- الجنوب إفريقية أنديلي دلاميني (صن داونز الجنوب إفريقي)
جائزة أفضل مدرب (فئة الرجال)
1- الجزائري عبدالحق بن شيخة (مدرب سيمبا التنزاني)
2- المغربي وليد الركراكي (المدير الفني لمنتخب المغرب)
3- السنغالي أليو سيسيه (المدير الفني لمنتخب السنغال)
جائزة أفضل مدرب (فئة السيدات)
1- الفرنسي رينالد بيدروس (المدير الفني لمنتخب المغرب للسيدات)
2- ديزيريه إليس (المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا للسيدات)
3- جيري تشابالالا (المدير الفني لفريق صن داونز للسيدات)
جائزة أفضل نادٍ (فئة الرجال)
1- الأهلي (مصر)
2- الوداد البيضاوي المغربي
3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
جائزة أفضل نادٍ (فئة السيدات)
1- الجيش الملكي المغربي
2- سبورتنج كازابلانكا المغربي
3- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي