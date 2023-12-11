الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل تشهد الأيام المقبلة هدنة إنسانية جديدة فى غزة؟

غزة
غزة

تزايدت التصريحات الصادرة عن دولة الاحتلال بشأن قرب التوصل لهدنة إنسانية جديدة، بعد ما يزيد على شهرين من شن قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، وإسقاط آلاف الشهداء، فضلًا عن عشرات آلاف الجرحى والمصابين والمفقودين.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر رسمي، أن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة، وأن هناك تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما نقلت القناة 13 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله، إن الظروف قد نضجت للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة، في وقت أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل منفتحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حزب الله إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات.

وشدد جالانت على أن إسرائيل منفتحة على مناقشة جميع البدائل بشأن من يتولى زمام الأمور في غزة ما دام لن يكون معاديًا لإسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لا تنوي البقاء بشكل دائم في قطاع غزة.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية وليس وقفًا لإطلاق النار في غزة. وأن الحل عسكري في قطاع غزة الآن بين إسرائيل وحماس.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة استخدامها وفق قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء. ويتعين على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي وقادة إسرائيل على علم بهذا.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنه لا يوجد حل عسكري في نهاية المطاف إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونعمل على حل الصراع بطريقة تحفظ أرواح المدنيين وتمنع حماس من إعادة تسليح نفسها.

ميدانيًا، اعترف جيش الاحتلال أنه حتى في الأماكن التي أسقطت فيها الطائرات المقاتلة القنابل، قام عناصر حماس بعدها بزرع عبوات في أعين الأنفاق لضرب القوات الإسرائيلية.

الاحتلال دولة الاحتلال غزة قطاع غزة إسرائيل

مواد متعلقة

رئيس وزراء هولندا يصف رغبته فى منصب أمين عام الناتو "بالخطأ"

للمشاركة فى المظاهرات.. موريتانيا تعلن تأجيل الدراسة فى مدارسها دعما لـ غزة

تفاصيل الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبى هذا العام

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدتى حلحول وبيت عوا.. وتستولى على عدد من المركبات

عاجل.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية فى نابلس

اليونيسف: لا خطة لسحب موظفينا من غزة رغم خطورة الوضع

17 مصابا جراء تصادم قطارين فى إيطاليا

"الصحفيين الفلسطينيين": 160 جريمة تجاهنا فى "نوفمبر" الماضى

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

نشأت الديهى يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر" لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال