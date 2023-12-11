استقبال وفد من البرلمان الأوروبي الأورومتوسطي أثناء متابعة سير العملية الانتخابية بالإسكندرية

استقبل النائبين مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين برفقة وفد من البرلمان الأوروبي الأورومتوسطي مساء اليوم الإثنين، أثناء تفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة أبيس الثامنة الابتدائية بنطاق حي وسط دائرة محرم بك؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال كثيف من أهالي المنطقة للإدلاء بأصواتهم.



وأكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك إقبالً كثيف من قبل مواطني الإسكندرية على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ بداية الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء الإسكندرية.

تكدس وزحام الناخبين أمام اللجان

وأشار الرشيدي في بيان له اليوم، إلى أن تكدس وزحام الناخبين أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول والثاني من سباق الانتخابات الرئاسية أعطي رسائل قوية وفعالة حول ما يحمله المواطن المصري من وعي ورؤية صائبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتؤكد أيضا تحمله المسؤولية الوطنية على عاتقه على مدار التاريخ، مثمنًا إجراءات الدولة نحو دعم المسار الديمقراطي من خلال توفير كافة السبل والوسائل لدعم العملية الانتخابية وتسهيل الإجراءات على جميع الفئات.

ودعا الرشيدي المصريين إلى التمسك بحقهم الدستوري وواجبهم الوطني في حماية وطنهم من محاولات النيل من أمن واستقرار البلاد وقهر أية تحديات من أجل البناء والتنمية ومستقبل أفضل يسعى إليه الجميع من كل جانب.