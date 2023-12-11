الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حفل جوائز "كاف".. المغرب أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2023

منتخب المغرب
منتخب المغرب

فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

 

تفوق منتخب المغرب على منافسيه المنتخب الجامبي والسنغال.

 

في مونديال قطر، كتب أسود أطلس لأنفسهم إنجازا غير مسبوق بحلوله في المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم.

 

قاد الركراكي المنتخب المغربي لتصدر مجموعته بعد تعادل سلبي أمام كرواتيا ثم فوزين على كندا بنتيجة 2 / 1 ثم بلجيكا 2 / 0، وواصل مفاجآته في الدور الثاني بإقصاء منتخب إسبانيا بطل العالم 2010 بعد اللجوء لركلات الترجيح لانتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

 

كما أبهر أسود أطلس الجميع بإقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه في دور الثمانية بالفوز على منتخب البرتغال 1 / صفر قبل أن تتوقف مسيرته بالخسارة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا صفر / 2 في الدور قبل النهائي وخسارة جديدة أمام كرواتيا بنتيجة 1 / 2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 خاض المنتخب المغربي ثلاث مباريات ودية، حقق خلالها أيضا فوزا بارزا على نظيره البرازيلي 2 / 1 في  مارس الماضي.

 

بفضل هذه النتائج قفز منتخب المغرب في تصنيف الفيفا حيث احتفظ بالمركز 11 خلال الفترة من اديسمبر 2022 حتى إبريل 2023 قبل أن يستقر في المركز 13 منذ سبتمبر الماضي.
 

 

 

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