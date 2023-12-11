مريم سنة أولى انتخاب تدلي بصوتها قبل دقائق من موعد إغلاق اللجان

شهدت لجنة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية للبنات ببلبيس قبل ختام فعاليات اليوم الثاني للتصويت سعي الطالبة مريم خالد عبد اللاه 19 سنة والطالبة بالفرقة الثانية لكلية الألسن بجامعة عين شمس للإدلاء بصوتها واكدت مريم انها ولأول مرة تنتخب وأنها حرصت على الخروج من المدينة الجامعية والحضور لبلبيس موطنها الانتخابي للتصويت للسيسي، الذي وقف صامدا أمام ضغوط القوى العالمية المنارة لإسرائيل رافضا تهجير الفلسطينين ومساند للقضية وأنها تشعر بالفخر والانتماء للوطن وأنها متأكدة ان النصر حليف للسيسي وهو مادفعه للاصرار على الحضور والانتخاب ليلا قبل موعد الغلق بدقائق.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.