اللحظات الأخيرة قبل غلق اللجان الانتخابية تشهد توافد هائل لكبار السن في أسوان

متكئين على عكاز لكبر سنهم، ولكن كان شعورهم بالمسئولية الاجتماعية كان يفرض عليهم التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر، حيث شهدت اللحظات الأخيرة بلجان مدرسة ابطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، مساء اليوم الأثنين، توافد عدد كبير من كبار السن للإدلاء بأصواتهم.

وحرص العديد من أفراد الامن المتواجدين داخل لجان مدرسة ابطال أكتوبر الابتدائية على مساعدة كبار السن لدخول إلى اللجان الخاصة بهم فى كل سهولة ويسر.

وتواجدت داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة ابطال اكتور الابتدائية عدد ٢ كرسى متحرك لمساعدة كبار السن الذين لا يستطيعون السير للتوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.