الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسنة من المنوفية.. تصر على المشاركة في الانتخابات رغم إصابتها بمساعدة الاسعاف

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصرت الحاجة رمزية لبيب الشافعي متولي 80 عاما على حضور الانتخابات الرئاسية بالمنوفية، رغم مرضها وإصابتها في قدمها وتركيبها شرائح ومسامير، وجرى نقلها عبر سيارة إسعاف إلى اللجنة الانتخابية مدرسة الشهيد حسين حسني عبدربه بقرية كفور الرمل التابعة لمركز قويسنا.

وأكد الدكتورة شرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية، على أن السيدة تبلغ من العمر 80 عاما ومجرد تواصل أسرتها مع الجهات المعنية والقوى السياسية، لأبداء رغبتها في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، جرى توفير سيارة إسعاف ونقلها بإشراف طبي إلى اللجنة الانتخابية.

تابع مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة سير العملية الإنتخابية على مدار اليوم الثاني للإنتخابات، للوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال ونسب المشاركة والتعامل الفوري مع أي طوارىء ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها بما يضمن التيسير على المواطنين للمشاركة بسهولة ويسر والحفاظ على صدارة المشهد الإنتخابي بين المحافظات لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.

وأجرى محافظ المنوفية إتصال مباشر من خلال الشبكة الموحدة بعدد من رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة عملية التصويت على أرض الواقع ومن محيط اللجان مؤكدًا أن جميع لجان المحافظة تشهد إقبال متواصل من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للعرس الديمقراطي منذ بداية اليوم وحتى الأن بالفترة المسائية بما يعكس وعي الشعب المنوفي وحرصه على المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري لما له من دور إيجابي في مسيرة الوطن وإظهار الوجه المشرف للمحافظة.

وأشاد المحافظ بحجم الإقبال من المواطنين على اللجان الإنتخابية ومشاركتهم المتميزة، معربًا عن إمتنانه لشعب المنوفية لوعيه السياسي وروحه الوطنية، مناشدًا بضرورة إستمرار المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي حتى إنتهاء العملية الإنتخابية.

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IMG-20231211-WA0023
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