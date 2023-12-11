"أوقاف مطروح" تواصل مسيرتها لدعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أعلن الشيخ حسن عبدالبصير وكيل أوقاف مطروح، عن مواصلة الدعوة للتعامل الإيجابي مع الاستحقاق الانتخابي وسط استجابة من الأهالي بمطروح وترحيبهم بدور الأوقاف الداعي للتفاعل مع كافة القضايا الوطنية.

وأوضح أن عشرات الأئمة خرجوا من المسجد الكبير ومسجد العوام إلى اللجان الانتخابية الخاصة بالمغتربين لمن له إقامة خارج مطروح، ويعمل بها مع تنبيه الجمهور على هذه الخدمة التي تتيح لكل مواطن أن يدلي برأيه في قضايا وطنه، والحفاظ على أمنه القومي ومواصلة برنامج التنمية.



وأضاف أن الأئمة المقيمين بمطروح شاركوا في مسيرات توعية المواطنين بأهمية المشاركة، ورافقتهم لأول مرة مجموعة من الواعظات لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في العلمين ومدينة الحمام والضبعة وسيوة وغيرها.

وأشار إلى أن أوقاف مطروح دعت قبل الانتخابات للمشاركة الإيجابية بالتعاون مع المركز الإعلامي وضمن برنامج البناء الثقافي للإمام ومن خلال خطب الجمعة والدروس والندوات واللقاءات العامة بمرسى مطروح والحمام والعلمين، كما اتجهت للشركات في عمق الصحراء التي تزخر بعمال مصر العظام.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.