الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس اتحاد جدة: التعاقد مع أحمد حجازي كان نقطة التحول بالنادي

أحمد حجازي
أحمد حجازي

تحدث أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن تأثير انضمام المحترف المصري أحمد حجازي للفريق.

وانضم أحمد حجازي إلى الاتحاد قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ليقود فريقه للتتويج ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي بعد غياب استمر سنوات.

وتعرض أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الجاري، ليتغيب عن الفريق عدة أشهر، قبل العودة وتأكد جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحائلي في تصريحات لشبكة SSC السعودية:"بداية قصة نجاحنا في الاتحاد كانت بالتعاقد مع أحمد حجازي وكانت نقطة التحول في الفريق".

وأضاف:"حجازي قال لي أنه يرغب في العودة بقوة بعد الإصابة، وقلت له:" إن شاء الله سوف ترفع بطولات هذا الموسم". 

وزاد:"شخصية حجازي توحي إن عنده شيء كبير يقدمه".

ويستعد الاتحاد لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، غدًا الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

أنمار الحائلي اتحاد جدة احمد حجازى حجازي الاتحاد

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