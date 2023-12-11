الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر جاياردو: أوكلاند سيتي فريق لا يستهان به.. وبنزيما لاعب رائع

المؤتمر الصحفي لمدرب
المؤتمر الصحفي لمدرب اتحاد جدة

شدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن جاهزية فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح كأس العالم للأندية، مشيدًا في الوقت ذاته، بالفرنسي كريم بنزيمة، نجم الفريق.

وسيقص فريقا اتحاد جدة السعودي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، شريط افتتاح البطولة، عندما يلتقيا في الثامنة من مساء الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) بجدة.

وقال جاياردو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل المباراة الافتتاحية للبطولة: " نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة الغد، أوكلاند فريق لا يستهان به، سعيد بخوض هذه التجربة وبالحماسة العالية، سندخل بثقة وإصرار للانتصار غد".

وأضاف: "التحديات كبيرة، هناك الكثير من الإصابات منذ قدومي وهناك لاعبين عادوا من الإصابات، استطعنا إحراز نجاحات جيدة باستثناء آخر مواجهة، ولكن نحن نعرف ضرورة تعافي الفريق، غدا سوف ننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب".

وتحدث جاياردو، عن كريم بنزيما، مهاجم الفريق: " عندما حضرت إلى السعودية كنت أعرف أنه سيكون هناك تحدي كبير وهذا دافع بالنسبة لي، كريم بنزيما لاعب رائع ليس من السهل الحفاظ على هذا الأداء لسنوات طويلة، وكونه معنا اليوم هو شيء رائع يدفع بعجلتنا إلى الأمام".

ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، ممثلا عن البلد المضيف، عقب تتويجه بدوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد بلقاء الغد.

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