الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم مثالية بالشرقية تراهن على وعي المرأة بالمشاركة في الانتخابات

التصويت
التصويت

قالت الأم المثالية بالشرقية ميرفت أحمد إبراهيم، تقيم بقرية الحجازية التابعة لمركز الحسينية إنها أدلت بصوتها فى لجنة 49  بمدرسة إبراهيم الأمين الثانوية فى الانتخابات الرئاسية لأنه واجب وطني ولنؤكد للعالم أن المرأة المصرية قادرة على تغيير موازين القوى فى المجتمع حيث إنها تصدرت الأحداث الفارقة التى مرت بها البلاد.

وناشدت الأم المثالية المرأة في كل النجوع والقرى والمدن بالاصطفاف أمام اللجان للمشاركة بكثافة فى الانتخابات إيمانا بأهمية دور المرأة فى الحياة السياسية وللظهور بالمظهر المشرف أمام دول العالم

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وقالت ميرفت إنها تراهن على وعي المرأة المصرية ومشاركتها بكثافة والإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية التى ستتحول إلى عرس ديمقراطى وملحمة وطنية، وتم تكريمها كأم مثالية على مستوى الشرقية، لكفاحها فى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها، من قبل مديرية التضامن هذا العام.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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