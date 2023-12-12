المغتربون فى لجان التصويت: نمارس حقنا الانتخابى ووجدنا التسهيلات

تشهد الانتخابات الرئاسية المصرية الجارية حاليًا مشاركة ملحوظة من الناخبين المغتربين داخليًا، أي المواطنين المقيمين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأصلية لأغراض العمل أو الدراسة.

وحرصت الدولة على تيسير الإجراءات أمام هؤلاء الناخبين لتمكينهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية المخصصة لهم وسط ترحيب شعبي بهذا الإقبال على ممارسة الحق الدستوري في اختيار القيادة السياسية للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

المغتربين في "كفر الشيخ" يمارسون حقهم الانتخابي

ففي كفر الشيخ، شارك عدد كبير من الطلاب المنتمين لجامعة كفر الشيخ والمتواجدين خارج محافظاتهم الأصلية في التصويت ضمن لجان الوافدين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكيد على أهمية ممارسة الحق الدستوري في المشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، بالإضافة لمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين المنتمين للجامعة أيضًا.

عمال "بورسعيد" يشاركون منذ الصباح الباكر

وفي بورسعيد، اصطف عدد كبير من الشباب المغتربين العاملين في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد أمام لجان التصويت الخاصة بالناخبين الوافدين، بغرض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من بدء التصويت، وقد حرصوا على الحضور باكرًا وانتظار دورهم في الطوابير، متبادلين الآراء والحديث عن المرشحين المختلفين، وذلك رغبة منهم في المشاركة من أجل تحديد مستقبل أفضل لمصر، في ظل التنافس الكبير بين القوى والتيارات السياسية المختلفة.

جامعة أسيوط توفر انتقالات للطلاب

وفي أسيوط، شارك الطلاب المغتربون المنتمون لجامعة أسيوط الأهلية والقادمون من خارج المحافظة في التصويت ضمن اللجنة الانتخابية المخصصة للناخبين الوافدين بمدينة أسيوط الجديدة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وحرصت إدارة الجامعة على توفير عدد من الحافلات لنقل الطلاب من داخل الحرم الجامعي إلى اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، تيسيرًا عليهم وتشجيعًا لهم على المشاركة.

لجان التصويت

جامعة بنها توفر تسهيلات للطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

أما القليوبية، شهدت لجان الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية إقبالًا كبيرًا من الطلاب المنتمين لجامعة بنها والقادمين من خارج المحافظة، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك مع حرص إدارة الجامعة على توفير كافة التسهيلات أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المغتربين، لضمان مشاركتهم الفعالة والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر خلال العملية الانتخابية.

لجان التصويت

عمال مغتربون يدلون بأصواتهم في لجان الاقتراع

ولم يختلف المشهد كثيرًا في محافظة الإسكندرية، حيث شهدت لجان التصويت المخصصة للناخبين الوافدين في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المواطنين المغتربين المقيمين خارج المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، وهو ما أدلى به الناخب أحمد عبد الرحيم، وهو عامل مغترب يقيم بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى رغبتهم في استكمال مسيرة التنمية والإنتاج التي شهدتها مصر.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، في اليوم الثاني لها، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.