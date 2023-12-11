طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب ينظمون دعوات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وصل الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 أكثر من 45% إذ أقبل المواطنين والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي حيث احتشدوا بالحافلات في مسيرات طويلة متجهة إلى اللجان الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم أمس وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت نشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيديو يرصد توافد خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

ففي محافظة كفر الشيخ نظم خريجى ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب أبناء محافظة كفر الشيخ مسيرة لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة والتمسك بممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت من مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، مرورًا بشارع الجيش وحتى ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ.

وفي المنيا، شارك الخريجين بمسيرة نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعوتهم لاختيار من يرونه قادر على قيادة مسيرة الوطن خلال السنوات الست القادمة ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية النسائية وممثلي المجلس القومي للمرأة وإدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، حيث بدأت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتى نادي المنيا الرياضي.

أما محافظة الفيوم فقد نظم خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة مسيرة حاشدة أمام لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بقيادة الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الاثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.