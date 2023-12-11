الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الأكاديمية الوطنية للتدريب ينظمون دعوات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وصل الإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024 أكثر من 45% إذ أقبل المواطنين والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي حيث احتشدوا بالحافلات في مسيرات طويلة متجهة إلى اللجان الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم أمس وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت نشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيديو يرصد توافد خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب على اللجان الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

ففي محافظة كفر الشيخ نظم خريجى ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب أبناء محافظة كفر الشيخ مسيرة لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة والتمسك بممارسة حقهم الدستوري للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت من مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، مرورًا بشارع الجيش وحتى ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ.

وفي المنيا، شارك الخريجين بمسيرة نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ودعوتهم لاختيار من يرونه قادر على قيادة مسيرة الوطن خلال السنوات الست القادمة ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية النسائية وممثلي المجلس القومي للمرأة وإدارة الأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة والشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، حيث بدأت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة وحتى نادي المنيا الرياضي.

أما محافظة الفيوم فقد نظم خريجي ومتدربي الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة مسيرة حاشدة أمام لجنة مدرسة الصداقة المصرية  الفرنسية بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بقيادة الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة وقاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الاثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية لجان الاقتراع الانتخابات المصرية 2023 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جوائز "كاف".. كهربا يحصد جائزة أفضل هدف فى إفريقيا لعام 2023

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال