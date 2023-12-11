السفير حسام زكى: المشهد الانتخابى عبر عن اصطفاف المصريين داخليًا

أدلى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الحى الثاني الرسمية المتميزة للغات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال السفير حسام زكي إن الانتخابات تجرى بشكل شفاف وسلس جدًا، وانعكس على الإقبال الكبير في التصويت.

وأضاف: اصطفاف المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أسهم في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع: "المشهد الانتخابي عبر عن اصطفاف المصريين".

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.