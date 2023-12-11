الانتخابات الرئاسية 2024.. فاروق: إحنا مرتاحين والرئيس سهران بيخطط لمستقبلنا

«عاصرت الملك فاروق.. وأقول للأجيال الجديدة إن النزول للانتخابات واجب وطنى»، هذا ما قاله فاروق صالح، ٨٤ سنة، على المعاش، من محافظة أسيوط، ويقيم بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا: «صوتى أمانة ويجب على المواطنين النزول والمشاركة فى العُرس الديمقراطى لاختيار الرئيس القادم».

ولفت فاروق صالح إلى أنه ولد عام ١٩٤٠، ورأى انتهاء الملكية وتولى اللواء محمد نجيب مقاليد الحكم، ثم بعد ذلك الرئيس جمال عبدالناصر، ثم الرئيس محمد أنور السادات، ثم الرئيس حسنى مبارك، ثم قيام ثورة يناير وتولى الإخوان، ثم وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، مؤكدًا: «الرئيس السيسى حقق إنجازات كثيرة، خاصة فى محافظة الإسكندرية، منها تطوير الطرق وبناء الكبارى وتطوير العشوائيات، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة».

ودعا المواطنين للنزول إلى اللجان للمشاركة فى التصويت، وذلك من أجل مصلحتهم، وقال: «إحنا قاعدين مرتاحين فى بيوتنا والرئيس السيسى سهران بيخطط لمستقبل البلد.. أدعو الناس تنزل وينتخبوا اللى هما عاوزينه بس يروحوا للصناديق، علشان صوتهم ما يبطلش وربنا يوفق، والأصلح هو الذى يتولى الحكم، وأتمنى أن تكون مصر أحسن بلد وفى أحسن حال».