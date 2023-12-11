الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الحوثيون يمنعون سفينة من عبور البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل

الحوثيون
الحوثيون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الحوثيين في اليمن، يمنعون سفينة من عبور البحر الأحمر كانت متهجة إلى إسرائيل؛ نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون في اليمن، أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، محذرين جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل، إضافة إلى حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى تل أبيب.

أعلن الحوثيون عن استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة، إضافة إلى أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

القاهرة الإخبارية الحوثيون سفينة البحر الاحمر إسرائيل

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