الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المركز المصرى للفكر يشيد بنسبة الإقبال التاريخية فى انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تابع وهو إحدى الجهات المصرح لها بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بتاريخ اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، بشأن تطورات العملية الانتخابية، والذي أشارت فيه إلى أن نسبة التصويت حتى منتصف اليوم الثاني بلغت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين.
 

وأضاف المركز المصري، خلال بيان له، أن النسبة التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية تعد هى الأكبر في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية السابقة، خاصة في ضوء أن هذه النسبة قد تحققت في منتصف اليوم الثاني فقط من تصويت المصريين ولا يزال هناك يوم ونصف اليوم على انتهاء عملية التصويت.

ويؤكد المركز المصري أن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس إدراك الناخب المصري أن هذه الانتخابات تجرى في ظل تعددية حزبية وسياسية وضمانات بنزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى إدراكه ووعيه بحجم التحديات التي تواجهها مصر في هذه المرحلة، داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي يتطلب أن يكون له دور رئيسي في اختيار الرئيس الذي سيتولى مسئولية البلاد خلال الـسنوات الـست المقبلة.

يذكر أن المركز المصري قد تابع العملية الانتخابية منذ انطلاقها وأكد خلال بيانات الرصد والمتابعة التي أصدرها، كثافة الإقبال على التصويت في مختلف اللجان وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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