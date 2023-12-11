الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الأحزاب والسياسيين: فخورون بطوابير الشباب على اللجان الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أوضحت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبرز المشاهد الانتخابية التي رصدتها التنسيقية عن اليوم الأول للانتخابات، قائلة: "إن غرفة عمليات التنسيقية والغرفة الإعلامية بالتنسيقية نتابع حوالي 7630 لجنة على مستوى الـ 27 محافظة، وبالتالي فنحن بدأنا من قبل فتح اللجان المتابعة".

اقبال كثيف من الشباب والسيدات على اللجان الانتخابية

وأضافت النائبة غادة علي خلال لقائها مع الإعلامية دينا عصمت عبر قناة dmc، أنه يوجد لدينا حوالي 20 ألف متطوع موجود على مستوى اللجان بمستوى المحافظات كلها، وهم متطوعون مؤهلون على كيفية التعامل ونقل الصورة على أرض الواقع، وقد كنا في غاية السعادة اليوم، حيث كان رهاننا على الشباب والمرأة خلال الشهر الماضي، حيث عقدت التنسيقية حملة توعوية داخل الجامعات المصرية في معظمها، والمعاهد والأكاديميات من ناحية الحث على المشاركة والتوعية بأهمية المشاركة ومكتسبات كل شاب من المشاركة في هذه المرحلة. 

وأوضحت أن النتيجة هي أننا كنا فخورين بطوابير من الشباب على اللجان والتي تتجاوز عشرات الأمتار، كما كان حضور المرأة مشرف جدًا حيث حرصت على الحضور قبل فتح اللجان للإدلاء بصوتها.

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