محمد عبدالعزيز يتفقد سير العملية الانتخابية فى شبرا الخيمة

تفقد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية لليوم الثاني بمختلف لجان مدينة شبرا الخيمة قسم أول وثان، والتقى النائب محمد عبدالعزيز بالناخبين، مؤكدًا أن أهل شبرا الخيمة أظهروا وعيًا كبيرًا كمثال للمشاركة السياسية وممارسة حقوقهم الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية للدولة المصرية لمدة ٦ سنوات قادمة.

وأكد النائب محمد عبدالعزيز انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مشكلات في كل اللجان الفرعية بشبرا الخيمة وسط إقبال كبير من المواطنين من الرجال والسيدات والشباب، ووجه النائب محمد عبدالعزيز الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مجهودها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وللسادة القضاة المشرفين على إدارة الانتخابات، وكذلك قوات الأمن لدورها الكبير في حفظ الأمن وتسهيل مهمة الناخبين في الوصول إلى لجانهم بكل سهولة ويسر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.