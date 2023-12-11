شرطة "الكابيتول" تعتقل متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

نظم عدد من المتظاهرين الأمريكيين وقفة احتجاجية أمام مبنى الكابيتول، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بوقف جديد لإطلاق النار في غزة.

فيما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد من المتظاهرين، حسبما أفادت رويترز.

وتقول وكالة الأنباء الأمريكية، إن عددًا من الأفراد تجمعوا في مبنى مكاتب هارت، وهدد البعض منهم بالدخول في اعتصام مفتوح حتى يتحقق وقف اطلاق النار.

وبحسب رويترز، تحرك ضباط من شرطة الكابيتول لاعتقال عدد كبير من المتظاهرين، مع استمرار المناوشات حتى الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، منع حوالي 200 شخص من الدخول إلى مقر حزب المحافظين الحاكم في لندن، قبل تسليم رسالة مفتوحة، تدعو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.