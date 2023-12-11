الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شرطة "الكابيتول" تعتقل متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة

شرطة الكابيتول
شرطة الكابيتول

نظم عدد من المتظاهرين الأمريكيين وقفة احتجاجية أمام مبنى الكابيتول، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بوقف جديد لإطلاق النار في غزة.

فيما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد من المتظاهرين، حسبما أفادت رويترز.

وتقول وكالة الأنباء الأمريكية، إن عددًا من الأفراد تجمعوا في مبنى مكاتب هارت، وهدد البعض منهم بالدخول في اعتصام مفتوح حتى يتحقق وقف اطلاق النار.

وبحسب رويترز، تحرك ضباط من شرطة الكابيتول لاعتقال عدد كبير من المتظاهرين، مع استمرار المناوشات حتى الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، منع حوالي 200 شخص من الدخول إلى مقر حزب المحافظين الحاكم في لندن، قبل تسليم رسالة مفتوحة، تدعو رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

المتظاهرين الأمريكيين مبنى الكابيتول وقفة احتجاجية غزة الشرطة الأمريكية المتظاهرين

مواد متعلقة

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

التضامن مع غزة ليس عربيًا فقط.. اليهود يرفضون جرائم الصهيونية

نائبة أمريكية تعارض قرار بايدن بشأن تمويل دعم لإسرائيل

باحث عراقى لـ"الدستور": قمة القاهرة للسلام ستحمل العالم مسئولياته تجاه فلسطين

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عاجل.. اعتقال نحو 500 معارض للحرب فى غزة داخل مبنى الكونجرس الأمريكى

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال