الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عزة رياض عقب مشاركتها في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

الانتخابات
الانتخابات

أدلت الكاتبة الشاعرة والقاصة عزة رياض بصوتها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت الكاتبة لـ"الدستور": "فى ظل الجمهورية الجديدة والتى سعت لتطوير الطرقات والمبانى سعت أيضا لتطوير الوعى السياسى لدى المواطن، وتنميته ليشارك فى بناء وطنه بطريقة تتيح له حرية التعبير والمشاركة الإيجابية البناءة.

وأكدت رياض على "أن توعية المواطن بأهمية دوره وصوته، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية تأتي لترسيخ مبادئ الديمقراطية لدى الشعب، كما أن المشاركة تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا وشكل من أشكال المشاركة الشعبية، للنهوض بالدولة وضمان سيرها على الطريق الصحيح، وهو واجب وطنى وأمانة تجاه المجتمع.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

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