الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طوابير ومزمار بلدي في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بقرى قنا (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة قنا

شهدت اللجنة الانتخابية بقرية قصير بخانس بخانس بمركز أبوتشت التابع لمحافظة قنا، ازدحام وطوابير من قبل المواطنين من أجل المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بيومها الثاني.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية الحقلية بقنا، لـ"الدستور": “حتى اللحظة الراهنة هناك ما يزيد من 500 صوت انتخابي من جملة كتلة تصويت 7896 شاركوا في الانتخابات”.

وأشار فريد إلى أن هناك مسيرات تجوب القرية بالمزمار البلدي لحث المواطنين على  المشاركة في الانتخابات، إلى جانب ذلك، وفر كبار عائلات القرية العديد من الميكروباصات للتوجه للنجوع التابعة  للقرية بغرض نقل المواطنين إلى اللجان الانتخابية.

وأكد فريد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة وواجب وطني وحق لكل مواطن، ودرونا حث المواطنين على المشاركة الانتخابية وعدم التخاذل.

وختم حديثه قائلا: إن التخاذل عن استخدام هذا الحق فى الحقيقة هو تراجع عن هذه المكتسبات التى لم تأتى بسهولة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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