الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوائز «كاف».. أوسيمين أول الواصلين للمغرب من أجل حفل الأفضل (فيديو)

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

وصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أوسيمين، الذي نزول من سلم طائرة خاصة قبل أن يتوجه إلى مقر حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي.

ويتنافس أوسيمين، على نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، مع كل من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتم تقييم المرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة، وفقا لأداءهم في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن «كاف».

وسينطلق حفل توزيع جوائز «كاف» في تمام السادسة مساء، بتوقيت جرينيتش (السابعة بتوقيت المغرب)، (الثامنة بتوقيت القاهرة).

 

فيكتور أوسيمين نابولي الإيطالي حفل توزيع جوائز كاف لعام 2023 محمد صلاح أشرف حكيمي

مواد متعلقة

كل ما تُريد معرفته عن حفل توزيع جوائز "كاف" 2023

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

ضياء رشوان: لا يوجد أى معوقات لتغطية المراسلين الأجانب الانتخابات الرئاسية

نجل فريد خميس: أول مرة أشارك.. ونزلت دعمًا للرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال