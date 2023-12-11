جوائز «كاف».. أوسيمين أول الواصلين للمغرب من أجل حفل الأفضل (فيديو)

وصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أوسيمين، الذي نزول من سلم طائرة خاصة قبل أن يتوجه إلى مقر حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي.

ويتنافس أوسيمين، على نيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لهذا العام، مع كل من محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتم تقييم المرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة، وفقا لأداءهم في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن «كاف».

وسينطلق حفل توزيع جوائز «كاف» في تمام السادسة مساء، بتوقيت جرينيتش (السابعة بتوقيت المغرب)، (الثامنة بتوقيت القاهرة).