شيخ الصيادين بالشرقية: اختيار رئيس مصر أمانة.. على الجميع الوفاء بها

قال عبدالفتاح عبدالنبى خليل، شيخ الصيادين بمحافظه الشرقية، إن النزول للمشاركة في الانتخابات فرض وواجب على كل مصرى يراعى حق بلاده ويعرف قيمتها.

جاء ذلك خلال الإدلاء بصوته فى اللجنة الانتخابية رقم 39 بمدرسة على بن أبى طالب بالعلاقمة دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار مصطفى أحمد دياب المشرف على الانتخابات باللجنة.

وقال شيخ الصيادين، إننا نعيش عرسًا ديمقراطيًا يصطف فيه المصريون لاختيار رئيس مصر فهي أمانة على الجميع الوفاء بها.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.