نقابة النقل البرى تنظم حشدًا من زوجات وأبناء السائقين بههيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نزولًا على رغبة زوجات السائقين وأبنائهم، وفر فرع مركز ههيا لنقابة النقل البري وسيلة لنقلهم إلى اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الزوجات إن الرجال مشغولون بعملهم لذا لجأن إلى النقابة لتسهيل الانتقال والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بدافع من التقدير والحب للرئيس السيسي وإصلاحاته للطرق والكباري.

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.