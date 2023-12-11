الانتخابات الرئاسية 2024.. احتفالات وزغاريد فى لجان مصر الجديدة (فيديو)

شهدت لجان مصر الجديدة الانتخابية، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، احتفالات وزغاريد ورقص على نغمات أغاني “تسلم الأيادي، وخدوا بالكوا دي مصر، قوم نادي على الصعيدي”، وقام المواطنون المشاركون في الانتخابات بالرقص والغناء مع السماعات العملاقة التي تواجدت في محيط مدارس مصطفى أبو عميرة، الأهرام الإعدادية، الأهرام الابتدائية، مصطفى كامل بالنزهة الجديدة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية..

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية..

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية