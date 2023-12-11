الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالداخلة: "نازلين من أجل مصر"

أكد وجدي واصف رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، أن جميع المعلمين والمعلمات يحتشدون أمام اللجان الانتخابية من أجل إعلاء كلمة الوطن، والاستقرار والتنمية والبناء لهذا الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا.

وقال واصف إن الجميع ينعم بالأمن والأمان في ظل التحديات التي تطرق على مصر من كل جانب، مشيرا إلى أنّ مصر لها خصوصية كبيرة يتم التأكيد عليها في مثل هذه المواقف، محذرا ممن يُردد أن الانتخابات محسومة وهي آراء تستهدف النيل من الشعب المصري.

ولفت إلى أن محاولة تصدير هذا المعنى ظهرت منذ وقت مبكر من العملية الانتخابية، لكنّ الشعب المصري لا يتأثر بهذه الدعاية السلبية، فنحن دائما مع الوطن يدًا بيد نبني ونرتقي في مصرنا الغالية

وشهدت اللجان الإنتخابية في اليوم الثاني وحشود على صناديق الإقتراع بكافة لجان المحافظة للمشاركة في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.