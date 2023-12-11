الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات": انتظام سير عملية الاقتراع بعد انتهاء ساعة الراحة

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

وأجرى المستشار بنداري، خلال المؤتمر الصحفي، اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس مع عددٍ من رؤساء لجان المتابعة واللجان العامة المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية، حيث اطمأن منهم على سلامة إجراءات سير عملية الاقتراع بسلاسة، وما إذا كانت هناك ثمة ملاحظات أو شكاوى قد وردت إليهم حتى يُمكن للهيئة الوطنية للانتخابات التدخل لإزالة أسبابها.

وأضاف أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أي عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال كبيرين من جانب الناخبين على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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