محمد شريف يقود الخليج لنصف نهائي كأس خادم الحرمين على حساب أبها

بلغ الخليج الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على مضيفه أبها 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

محترفنا المصري محمد شريف شارك في التشكيل الأساسي للخليج منذ بداية اللقاء، ولعب حتى الدقيقة 79 وخرج مستبدلًا.

سجل هدفي الخليج، البرتغالي فابيو مارتينيز (30) والألماني خالد ناري (83) فيما سجل هدف أبها، الكاميروني كارل إيكامبي (62).



وجاء الشوط الأول متكافئًا ونجح الخليج من هجمة منسقة في التسجيل عندما تلقى البرتغالي فابيو مارتينيز كرة داخل منطقة الجزاء لعبها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الروماني تاتاروسانو (30).

وفي الشوط الثاني بحث أبها عن التعادل وتحقق له ما أراد عندما تلقى الكاميروني كارل إيكامبي كرة داخل منطقة الجزاء لعبها أرضية على يسار الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش (61) وعاود الخليج التقدم عندما كسر الألماني خالد ناري مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار تاتاروسانو (83).