الدوري السعودي| شريف يقود الخليج للانتصار على أبها.. والهلال يفوز على الطائي

عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الطائي 2/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وتقدم الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 20، قبل أن يضيف أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل طارق محمد هدف الطائي الوحيد.

ورفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق التعاون فوزا كبيرا على الفيحاء 4/1.

وتقدم الفيحاء عن طريق فاشون سكالا في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك التعاون التعادل عبر ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 40 سجل أشرف المهديوي الهدف الثاني للتعاون، فيما أضاف زميله موسى بارو الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 84 سجل عبد الفتاح آدم الهدف الرابع للتعاون.

ورفع التعاون رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

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الخليج يهزم أبها بثلاثية

وفاز الخليج على ضيفه أبها 3 /1.. وتقدم الخليج عن طريق فابيو مارتينيز في الدقيقة 16، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 59.. سجل إيجور رودريجيز الهدف الثالث للخليج، فيما سجل زكريا السوداني هدف أبها الوحيد في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة تعرض فابيو مارتينيز لاعب الخليج للطرد في الدقيقة 64.

ورفع الخليج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.