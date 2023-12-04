الهلال السعودي يهزم ناساجي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا

فاز الهلال السعودي على ضيفه ناساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

وافتتح البرازيلي ميشايل ديلجادو التسجيل للهلال في الدقيقة الرابعة، من متابعة لتمريرة زميله محمد البريك من الجهة اليسرى.

وتعرض المغربي ياسين بونو حارس الهلال، للإصابة، ليتم استبداله بين شوطي المباراة بزميله حبيب الوطيان.

وعزز سالم الدوسري من تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة رائعة من عبدالله الحمدان، ليصبح الهداف التاريخي لـ الهلال في دوري أبطال آسيا.

وتمكن محمود قائد رحمتي من تسجيل هدف تقليص الفارق للفريق الإيراني، في الدقيقة 77 بتسديدة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة صالح الشهري لخط الهجوم، فيما يجلس الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد ناساجي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كانت مباراة الهلال وناساجي التي أُقيمت في الجولة الثانية بإيران، قد انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان الهلال قد انتصر على غريمه النصر بثلاثية نظيفة، في ديربي الرياض، بالدوري السعودي.