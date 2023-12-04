الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يهزم ناساجي بهدفين لهدف في دوري أبطال آسيا

الهلال
الهلال

فاز الهلال السعودي على ضيفه ناساجي الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023/2024.

وافتتح البرازيلي ميشايل ديلجادو التسجيل للهلال في الدقيقة الرابعة، من متابعة لتمريرة زميله محمد البريك من الجهة اليسرى.

وتعرض المغربي ياسين بونو حارس الهلال، للإصابة، ليتم استبداله بين شوطي المباراة بزميله  حبيب الوطيان.

وعزز سالم الدوسري من تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 54، بعد تلقيه تمريرة رائعة من عبدالله الحمدان، ليصبح الهداف التاريخي لـ الهلال في دوري أبطال آسيا.

وتمكن محمود قائد رحمتي من تسجيل هدف تقليص الفارق للفريق الإيراني، في الدقيقة 77 بتسديدة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا، فشهد قيادة صالح الشهري لخط الهجوم، فيما يجلس الصربيين ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: محمد البريك - كاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو - عبدالله الحمدان - صالح الشهري

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد ناساجي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

كانت مباراة الهلال وناساجي التي أُقيمت في الجولة الثانية بإيران، قد انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وكان الهلال قد انتصر على غريمه النصر بثلاثية نظيفة، في ديربي الرياض، بالدوري السعودي.

الهلال ناساجي الهلال السعودي دوري أبطال آسيا سالم الدوسري

مواد متعلقة

هل يعاقب هالاند؟.. الاتحاد الإنجليزي يتهم مان سيتي بسوء سلوك لاعبيه

استفزاز الدون.. ما العقوبة المنتظرة لـ على البليهى بعد طرده أمام النصر؟

تشكيل الهلال السعودي أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا

إنتر يكتسح نابولى بثلاثية ويعزز صدارته للدورى الإيطالى

جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

توتنهام يفرض التعادل على مانشستر سيتي في مباراة مثيرة

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدفين لهدف

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية وسقوط الأمطار على هذه المناطق غدًا

الملك ينتخب الرئيس

ضُبط وبحوزته 24 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجر العملة بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة