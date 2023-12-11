الانتخابات الرئاسية 2024.. الأغاني النوبية لون جديد لاحتفال المصريين بالعرس الانتخابي

أقبل الناخبون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل كثيف، والتفوا حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي على خلفية الأغاني الوطنية التراثية وأيضًا الأغاني الشعبية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم أمس وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويبدأ التصويت خلال الثلاث أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

الأغاني النوبية

وعبر الزمن كان الاحتفال بالأغاني الشعبية والوطنية رمزًا للمصريين للاحتفال بالأحداث الهامة، فيما ظهر في الانتخابات الرئاسية هذه المرة لون جديد من الأغاني يحتفل عليه المصريون وهي النوبية.

ففي محافظة القاهرة، التف عدد كبير من المواطنين حول فرقة نوبية، بدأت تدق على الطبول في محيط مدرسة الخط العربي في شارع نوبار في منطقة عابدين في وسط البلد التابعة لمحافظة القاهرة.

وبدأ المواطنون في الرقص على نغمات نوبية وبالدفوف وسط أجواء فلكلورية احتفالا بالعرس الديمقراطي.

الأغاني الوطنية

وتكرر هذا المشهد في مختلف اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إذ احتفل مجموعة من الشباب بعد الإدلاء بأصواتهم داخل لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنين بالدراسة، حيث رقصوا على أغنية "أنا مصرى"، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية بالبدرشين في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة 2024، كما تفاعلوا مع الأغانى الوطنية أمام اللجان الانتخابية، وظلوا يرددون أغنية «تسلم الأيادى» أمام لجنة المدرسة الثانوية بنات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.